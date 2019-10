Hurikán Lorenzo se řítí k Evropě, ve čtvrtek by měl zasáhnout Británii

Hurikán Lorenzo, který se v úterý držel na druhém stupni, by měl ve středu zasáhnout Azorské ostrovy. Do té doby se očekává jen mírné zeslábnutí. Bouře se pak podle meteorologů posune dále k Evropě, Britské ostrovy by měla zasáhnout už ve čtvrtek.

Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru vydal varování před úderem hurikánu Lorenzo, který by měl ve středu projít poblíž Azorských ostrovů. Cyklóna by měla na ostrovy přinést ničivý vítr a velké množství srážek.

Hurikán již z páté kategorie zeslábl na druhou, v úterý odpoledne dosahoval vítr v hurikánu rychlosti kolem 165 kilometrů v hodině.

Lorenzo se i nadále bude přesouvat směrem na severovýchod, podle některých modelů by se měl dostat až k Britským ostrovům, kde už by bouře neměla dosahovat síly hurikánu.