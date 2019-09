Počasí v příštím týdnu: Na Česko se žene chladný arktický vzduch. ČHMÚ řekl, jaký bude říjen.

Na Česko se podle meteorologů žene ledový polární vzduch, měli bychom se proto připravit na pořádně mrazivá rána. Příští týden se sice teploty vyšplhají na dvacet stupňů, od čtvrtka nás však čeká ochlazení. Na horách by dokonce mělo sněžit.

Příští týden by měl přes Evropu postupovat chladný arktický vzduch, který zasáhne střední, východní a jihovýchodní Evropu. V pondělí se dotkne Skandinávie a Britských ostrovů, do střední Evropy dorazí ve čtvrtek.

Na konci týdne si pak podá východ a jihovýchod evropského kontinentu, kde udeří silné bouře a intenzivní srážky. V severních Alpách by mělo vydatně sněžit.

Podívejte se na vizualizaci toho, jak studený vzduch bude postupovat Evropou:

Do čtvrtka, než střední Evropu zasáhne ledový dech ze severu, budou v Česku nadprůměrné teploty. Příští týden bude podle měsíčního předpovědi od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), nejteplejší. Noční teploty se průměrně budou pohybovat od 12 do 7 stupňů, přes den se vyšplhají na 16 až 20 stupňů, místy dokonce až 24 stupňů.

Ve druhé polovině týdne se to však zlomí - ve čtvrtek se teploty v maximech vyšplhají pouze na 14 stupňů. Na hřebenech hor bude dokonce i sněžit. Následující týden od 7. do 13. října by měl být relativně nejchladnějším. Noční teploty se budou pohybovat okolo 4 stupňů, přes den dosáhnout sotva 13 stupňů.

Zbytek října by měl být teplotně průměrný s nejvyššími denními teplotami okolo 12 stupňů. I srážky by měly být během celého měsíce průměrné. První dva týdny však budou lehce nadprůměrné, zatímco druhá polovina října by měla být naopak lehce podprůměrná.