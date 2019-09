Velká předpověď počasí. Jak bude na začátku října?

Týdny v kalendáři se posunují a podzim nastupuje v plné síle. Babí léto se nyní střídá s vlhčím oceánským prouděním, ale období je docela teplé jako celek. Jak to bude dál? Vydrží pěkné počasí a příjemné teploty, nebo se už ochladí a říjen o sobě dá vědět? Mrkli jsme na modely a sepsali ucelenou předpověď a výhled na začátek nového měsíce. Pokud vás zajímá stručná odpověď, tak v příštím týdnu se opravdu ochladí, řádově asi o 6 °C. Českou krajinu musí zajímat i voda, která bývá pro říjen docela typická. No, srážky budou skutečně od západu postupovat, avšak v duchu posledních let budou během své cesty z Německa slábnout a jejich úhrny budou slabé. Takže znovu nic oslňujícího a přínosného.

Začátek října přinese ochlazení

A teď už k předpovědi. Závěr září bude ve znamení velké proměnlivé oblačnosti, která přinese občas přeháňky. Srážkové úhrny nebudou vysoké, ale počasí bude často uplakané. Přechodně mezi jednotlivými srážkovými epizodami může stoupnout tlak vzduchu a převládnout polojasno. Teploty se vejdou mezi 16 až 21 °C, na jihovýchodě zpočátku i 23 °C.Ochlazení dorazí kolem středy. Do střední Evropy se dostane vzduch více ze severu, takže teploty spadnou. Srážek po ochlazení ubude a převládne polojasno. Teploty klesnou na 11 až 15 °C, na hřebenech hor se objeví smíšené přeháňky. Rána postupně okoření přízemní mrazíky.





Vláhy moc nedostaneme

Po ochlazení je podle modelů slušná naděje na oteplení, teploty už budou stoupat jen pozvolna. Dny se výrazně zkracují a na tepelné energii je to znát. Škoda, že zatím podzim nehodlá dodat větší množství vody naší krajině. I když na mnoha místech republiky letos napršel srážkový průměr, na dalších mnoha místech tomu tak není. I bouřková sezóna byla slabá. Přesněji kromě Moravy a Slezska, tam byla nadprůměrná. V Čechách ale bouřilo výrazně podprůměrně. Výhled pořádné sněhové pokrývky v zimě také není na místě.