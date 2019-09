Předpověď počasí do konce týdne: O víkendu nás ještě čekají dvacítky, pak ale přijde ochlazení

V následujících dnech se budou denní teploty pohybovat kolem dvacítky, zejména na západě a jihozápadě republiky by mohlo místy pršet. Už od příštího týdne ale můžeme podle meteorologů očekávat ochlazení. "Ze západní Evropy k východu bude postupovat frontální systém a jeho teplá fronta ovlivní počasí na západě Čech ve čtvrtek večer. V dalších dnech budou přes střední Evropu od západu postupovat jednotlivé frontální systémy," informuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Počasí ke konci týdne Ve čtvrtek bude podle ČHMÚ převážně oblačno, místy se může přechodně vyjasňovat. Zejména v Čechách by se mohl objevovat déšť. Později večer budou na jihozápadě srážky četnější. Teploty vystoupají k 17 až 21 °C. Podobné počasí nás podle ČHMÚ čeká i v pátek, zpočátku by mělo být oblačno až zataženo, místy se budeme moci setkat s deštěm nebo přeháňkami. Během dne se pak bude vyjasňovat, srážek by mělo ubývat. Teploty se vyšplhají k 19 až 23 °C.

Počasí o víkendu I v sobotu bude zpočátku oblačno až zataženo, od severozápadu pak začne oblačnost ubývat. Pršet by mělo zejména na horách. Při zmenšené oblačnosti v noci teploty klesnou k 8 °C, přes den pak bude kolem 17 až 21 °C. V neděli by se měly přeháňky objevovat jen ojediněle, více oblačnosti můžeme čekat na severu a severovýchodě. Teploty se budou stále držet kolem 17 až 21 °C.

Počasí v příštím týdnu

Ještě v pondělí by měly teploty podle ČHMÚ vystoupat nad 20 °C, do Česka ale dorazí silný vítr, který bude v nárazech dosahovat rychlosti 55 až 70 kilometrů v hodině. Postupně by se mělo během týdne ochladit na 12 až 16 °C.