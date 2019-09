Od soboty návrat babího léta a teplého počasí

Propad studeného vzduchu do střední Evropy bude od pátku slábnout. Teploty budou pomalu stoupat den za dnem. Na začátku příštího týdne by mohlo být až 25 °C v nížinách. Problémem budou ranní teploty, které vydrží nízké až do neděle.U země se objeví četné přízemní mrazíky, v údolích bude mráz i výš nad zemí. Pokud potřebujete uchránit cokoliv před mrazem, je nejvyšší čas. Mrazíky se objeví od čtvrtka až do neděle. Nástup oteplení mohou hatit mlhy a nízká oblačnost, protože během středy a čtvrtka zemský povrch prochladne a následné teplé proudění rádo mlhy a nízkou oblačnost tvoří. Krajina nedostane vůbec žádnou vláhu, protože jsme ve vlivu vysoké tlaku vzduchu a srážky se neočekávají.

Počasí ke konci týdne

Ve čtvrtek bude skoro jasno, polojasno, ráno a večer i jasno. Na severovýchodě až oblačno a místy slabé přeháňky, na hřebenech hor smíšené. Teploty 11 až 15 °C.

bude skoro jasno, polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno. Ráno ojediněle mlhy, výjimečně už i mrznoucí.

Počasí o víkendu

V sobotu bude jasno, skoro jasno. Na severovýchodě přechodně polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Teploty 16 až 20 °C.V neděli bude jasno nebo skoro jasno. Ráno ojediněle mlhy. Teploty 18 až 22 °C.V novém týdnu teploty ještě povylezou až na 25 °C.

Od čtvrtka do neděle budou ranní minima klesat na 6 až 1 °C ve dvou metrech nad zemí. V pěti centimetrech nad zemí tak bude určitě mrznout na velké části území. Pověstné mrazové kotliny se dočkají výrazných mrazů. Pozor na silnicích v ranních hodinách. Nelze vyloučit první namrzání vozovek, hlavně mostů. Pokud vás nízké teploty vylekaly, můžete se vydat do Středomoří za teplejším počasím. Moře má stále ještě 23 – 27 °C a teploty vzduchu se pohybují mezi 25 až 32 °C. Podmínky pro dovolenou stále ideální.