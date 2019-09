Počasí do konce týdne: Ochladí se, na horách se objeví i sníh.

Z pondělka na úterý začala přes Česko postupovat studená fronta, která s sebou přináší nejen výrazné ochlazení, ale také oblačnost a srážky. Na horách by se měl dokonce objevit i první sníh. Podle meteorologických map bude padat na rozmezí Jizerských hor a Krkonoš. V pondělí bylo ještě relativně teplo, v noci ale začala Českem postupovat studená fronta a úterní ráno už bylo nepříjemně studené. Kromě výrazného ochlazení studená fronta přinesla i více oblačnosti. Podle srážkových map by mělo nejvíce pršet odpoledne okolo 17. hodiny na severozápadě a severu území. Na Sněžce napadne dokonce i sníh. V noci kolem 23. hodiny srážek výrazně ubyde. Pršet bude především v Krkonoších, kde místy déšť vystřídá sníh - ten napadne tentokrát v okolí Harrachova. Nedaleko Sněžky meteorologové očekávají mrznoucí déšť.

"Na mapách je vidět, že na vrcholcích hor bude déšť přecházet ve sněžení. Srážek však nebude mnoho," řekla redakci TN.cz meteoroložka Dagmar Honsová. Ve středu večer se srážky budou nadále zdržovat zejména v Krkonoších a Jizerských horách. Okolí Harrachova se opět dočká sněhu.

Na zbytku území meteorologové srážky do zítřejšího večera neočekávají. Na pořádný sníh si navíc budeme muset ještě dlouho počkat. Přestože až do soboty budou v Česku velmi chladná rána doprovázená místy i přízemními mrazíky a teplotami od 6 do 2 stupňů, na konci týdne se opět oteplí. V neděli se nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů.