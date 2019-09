Hlavu vzhůru, na obloze se v noci objeví takzvaný "mikroúplněk"

Blíží se další zajímavý jev na noční obloze, po takzvaných superměsících přichází také mikroúplněk, přesněji se dá mluvit o úplňku v odzemí. Jedná se o chvíli, kdy je Měsíc v úplňku a zároveň je na své dráze nejdále od Země.

Letošní rok byl velmi zajímavý, co se týče pozorování superměsíce, tedy Měsíce v úplňku, který byl zároveň na oběžné dráze co nejblíže Zemi. Nyní nás čeká jev, který se dá pojmenovat jako mikroúplněk, což je chvíle, kdy je Měsíc v úplňku a zároveň co nejdál od Země.

"Následující úplněk 14. září ráno (ve Spojených státech už 13. září večer) nastává jen asi 15 hodin po průchodu Měsíce největším odzemím na své dráze, 406 377 km daleko od Země. Díky tomu nastává nejmenší úplněk v roce," vysvětluje astrofotograf Petr Horálek, který také pro srovnání přiložil fotografii úplňku v odzemí i v přízemí.

Rozdíl mezi vzdálenostmi je zhruba 50 300 kilometrů, což superúplněk činí o asi 14 procent větší a 30 procent jasnější než mikroúplněk. Oba jevy většinou dělí podle Horálka šest až sedm lunací.

"I když je rozdíl na fotce znatelný, při úhlové velikosti Měsíce na obloze je činí asi takový, jako je tloušťka zápalky, na kterou se díváme z natažené paže. Zkrátka pouhým okem si takové události jen stěží všimneme, pokud o tom nejsme dopředu informováni. Proto si hlavně ten nadcházející úplněk užijte," doplnil Horálek.