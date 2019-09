Tlakové výše přinesou suché počasí. Jak bude?

Zejména ve východní části Česka vydatně zapršelo. V Čechách byla situace podstatně horší. I tak díky za každý milimetr, protože další průběh září bude suchý. Střední Evropa se dostane do vlivu stabilních tlakových výší a po jejich přední straně začne proudit do naší kotliny suchý vzduch od severu. Srážky jsou očekávány jen ojediněle a slabé. Přibude mlh a prvních nízkých oblačností, hlavně ráno a dopoledne. Pokud by se prosadil severní vítr, bude i chladno. Prozatím bude proudění ještě západní, takže nás čeká babí léto s teplotami kolem 22 °C. Tlakové výše jsou na podzim docela častý jev, který se označuje jako povětrnostní singularita (opakující se typické rysy počasí v danou část roku).

Počasí ke konci týdne

Jak bude v dalších dnech? Na víkend se mírně ochladí. V novém týdnu bude teplota kolísat podle směru proudění. Vody spadne minimum.

Popořadě: Ve čtvrtek bude skoro jasno, polojasno, během dne od západu i oblačno. Na severozápadě ojediněle přeháňky. Ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 21 až 26 °C.

bude velmi podobně. Skoro jasno, polojasno, na severu až oblačno. Ojediněle přeháňky.

Počasí o víkendu

V sobotu se ochladí. Bude oblačno, ojediněle přeháňky. Na více místech může počasí kazit také nízká oblačnost nebo mlhy. Teploty 16 až 20 °C.

V neděli bude polojasno až oblačno. Ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 19 až 23 °C.

Počasí v příštím týdnu

Od pondělí se postupně mírně ochladí. Z 21 až 25 °C směrem dolů k 16 až 21 °C. Bude pokračovat počasí pod vlivem tlakové výše. Skoro jasno, polojasno, jen ojediněle přeháňky. Ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Rána budou postupně ještě chladnější. Sucho se postupně výrazně zhorší v Čechách. Karlovarsko a podhůří Krkonoš jsou na tom nejhůř. Naopak Morava je prakticky celá zalitá bez rizika sucha. Vzhledem k minimu srážek v dalším období se sucho vrátí na celé území.

Zdroj: ČT24.