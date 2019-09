Sucho v Česku: Experti přišli s novým řešením. Bude stát opět provozovat vodovody a kanalizace?

Zákazy napouštění bazénů, problémy se zaléváním, vzrůstající počet požárů. Sucho v poslední době Česko bez nadsázky drtí. A politici proto začali velmi hlasitě mluvit o tom, že vodu je potřeba chránit - a to klidně přímo v ústavě. Co na to řekli právní experti z Univerzity Karlovy?

Podle nich ústavní ochranu vody v Česku nejlépe zajistí samostatný ústavní zákon, informovalo ministerstvo zemědělství, které si nechalo analýzu vypracovat.

"Konečným cílem je aquatizace právního řádu, tedy vytvoření takového právního rámce, který povede k šetrnějšímu zacházení s vodou a dalším přírodním bohatstvím a ke zmírnění dopadů sucha,“ říká ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministr životního prostředí Richard Brabec podotkl, že vodní blahobyt, na který jsme dlouho zvyklí, je pryč, a řada míst se potýká s nedostatkem životodárné tekutiny.

"Proto je klíčové, abychom se již ve fázi hledání legislativního řešení shodli jak s právními experty, odborníky na vodní hospodářství, tak i s co nejširší politickou reprezentací. Protože cílem je skutečná ochrana vody, nikoli jen právní proklamace,“ přemítá Brabec.

Ochrana vody by mohla být zakotvena i přímo v ústavě, podle odborníků to ale není ideální řešení. Mimo jiné proto, že ústava je poměrně stručná a ochrana přírodních zdrojů se do její současné podoby nehodí.

"Naproti tomu samostatný ústavní zákon může obsahovat jak práva jednotlivce, tak povinnosti a úkoly pro stát a územní samosprávy. Rovněž může obsahovat obecné i detailní pasáže," uvedlo ministerstvo.

"Obsah nového ústavního zákona by mohl zakotvit například právo jednotlivce na přístup k cenově dostupné pitné vodě pro uspokojení základních osobních potřeb, úkol provozovat vodovody a kanalizace by svěřil státu a územním samosprávám nebo by zdůraznil nezbytnost ochrany vody, půdy, lesů a krajiny při veškeré činnosti veřejné moci i jednotlivců,“ vypočítal ministr Toman s tím, že detaily by stanovily jednotlivé prováděcí zákony.

Finální znění analýzy od Právnické fakulty Univerzity Karlovy obdrží resort nejpozději do poloviny října. Pak chce připravit návrh nového zákona a o jeho podobě diskutovat u kulatého stolu.