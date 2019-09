Výhled počasí. Jaká bude první polovina září?

Září se uvedlo výrazným ochlazením. Vymetlo z Česka tropické teploty a naznačilo, že podzim se blíží. Po dalším ochlazení v tomto týdnu kolem čtvrtka teploty nevystoupí ani na 20 °C. Přijde ještě pěkné babí léto? Jak bude v první polovině září? Přinášíme odpovědi. Babí léto můžeme užívat tento týden do středy, pak se mírně ochladí. V dalších dnech se bude teplo jen opatrně prosazovat zejména na východě republiky. Systémy tlakových níží na severozápadě Evropy budou stahovat daleko na jih chladnější vzduch. V neposlední řadě rozbouří Atlantik i mimořádně silný hurikán Dorian. Proudění bude zkrátka severozápadní, tudíž chladné. Otevírá dálnici vzduchu původem z Grónska a okolí.

Do středy bude příjemně teplo a slunečno. Teploty vystoupí na 20 až 25 °C a na obloze bude minimum oblačnosti, nebo dokonce jasno. Půjde o nejteplejší dny v celém výhledu. Od čtvrtka převezme vládu nad počasím severozápadní proudění a prozatím to nevypadá, že by chtělo polevit. V praxi to bude znamenat polojasno, oblačno, místy přeháňky a teploty jen mezi 15 až 20 °C. Kolem neděle by mohla počasí zejména ve východní polovině republiky ovlivnit i frontální vlna s deštěm. Oteplení si bude hledat skulinku v čerstvém severozápadním proudění jen ztěžka.

Do poloviny září to tak vypadá na průměrné už podzimní počasí, které uvítá krajina. Nevýhodou proudění budou chladná rána, teplota bude mnohdy klesat k 7 °C. Jak to bude s vodou? Prozatím se od čtvrtka očekávají spíše slabé přeháňky. Kolem neděle upřesníme situaci s případnou frontální vlnou. Vody nebude moc, ale nějaká se dostaví. Půdní povrchové sucho v Česku momentálně polevilo. Bude se dařit houbám? Mírně. Nečekejte koberce a závěje hub, nicméně trpělivost půlku košíku přinese na většině území republiky. Problémem jsou umírající klasické jehličnaté houbařské lesy.