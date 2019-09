Počasí ve světě, hurikán Dorian: Uvnitř zaplaveného domu na ostrově Grand Bahama. Hladina moře stoupla o více jak 5 metrů.

Bahamský ministr zemědělství a mořských zdrojů Michael Pintard sdílel video, v němž ukazuje stoupající vodu za okny svého domu a škody, které voda způsobila uvnitř domu.

"Voda naráží do mých oken zepředu domu, což je opravdu vysoko. Samozřejmě je to tu už kompletně zatopené," komentuje Pintard situaci. Odhaduje, že hladina moře stoupla nejméně o pět až šest metrů, aby dosáhla na okna jeho domu. Dále ve videu sděluje: "To je to, čemu v tuto chvíli čelím, a mám sousedy, kteří jsou v mnohem horší situaci než já a moje rodina."