Počasí: Konec léta? Podle výhledů prozatím ano

Skok v počasí je to pořádný. Z tropů k teplotám pod 20 °C. Pondělní ochlazení přineslo zásadní změnu. Kolem středy se sice příjemně oteplí, potom je však na programu další pokles teplot. Hlavně západní polovina území dostala další příděly vláhy. Východ na tom byl hůře. Naštěstí solidně zapršelo skoro všude. Proč počasí s koncem prázdnin vytvořilo tak razantní změnu? Jižní horké rozpálené proudění se náhle změnilo na severozápadní. A to druhé mnohem chladnější proudění prozatím vydrží. Původ má až v Grónsku, tak není divu, že přináší pád teplot. Pro krajinu je to vítaná změna a úleva od vysušujících veder.

V úterý bude skoro jasno polojasno, na východě zpočátku oblačno, místy doznívající déšť. V Čechách ráno místy mlhy. Teploty 19 až 23 °C. Středa bude slunečná a vydařená. Bude jasno, skoro jasno. Ráno místy mlhy. Teploty 20 až 24 °C. Ve čtvrtek bude zpočátku skoro jasno, postupně od severozápadu oblačno, místy přeháňky. Teploty 17 až 21 °C, na východě zpočátku 24 °C. Od pátku bude oblačno, místy déšť nebo přeháňky. Teplota se ustálí mezi 15 až 20 °C. Průměrné zářijové počasí. Pro nás jsou ale průměry stále vzácnější kvůli vysokým teplotám celoročně. Teplejší babí léto ještě zřejmě přijde, jižní proudění ještě neřeklo poslední slovo.

Září můžete využít k dovolené u moře. Moře totiž právě nyní mají nejvyšší teploty z průběhu roku, ve Středomoří kolem 26 °C. Teploty vzduchu se zatím drží mezi 27 až 34 °C. Projekt Intersucho ještě před pondělními srážkami naznal, že nejhorší sucho je od Liberecka a Mladoboleslavska směrem ke Krkonoším. Naštěstí tam zapršelo na studené frontě. Jinak vypadá mapka sucha celkem přijatelně v celé zemi. Jedná se ale pouze o povrchové půdní zlepšení, podzemní vody letos zaznamenaly další pokles.