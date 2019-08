Počasí u nás: Nadále platí nedělní výstraha. V Česku opět udeří silné bouřky. Teploty přesáhnou třicítku

Ústav však varuje také před vysokými teplotami až do nedělní sedmé hodiny večerní. Hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace. Lidé by měli dodržovat pitný režim a omezit tělesnou zátěž. Nejvyšší odpolední teploty by měly překročit 31 °C. "Nejvyšší teploty budou v sobotu (31. 8.) většinou mezi 28 a 32 °C, v neděli až 33 °C. Nejtepleji bude na jihu Moravy a v Polabí," dodali meteorologové.