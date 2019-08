Do Česka dorazily bouřky a silný vítr. Hrozí krupobití, varují meteorologové

Předpověď meteorologů se vyplnila. Do Česka ve čtvrtek odpoledne dorazily silné bouřky. Objevily se zejména na jihu Vysočiny a v severozápadních Čechách. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí do páteční jedné hodiny ráno. Bouřky by mohly doprovázet také kroupy.

První bouřky se ve čtvrtek objevily v oblasti Krušných hor, kde na některých místech spadlo až 50 mm srážek. "Během odpoledne a večera bouřky hrozí takřka kdekoliv v republice a mohou být i nadále doprovázeny přívalovým deštěm," informoval Meteopress na svém webu.

Podle něj se také bouřky kolem třetí hodiny odpoledne vyskytovaly v severozápadních Čechách a na jihu Vysočiny. Na stanici Tisá v Děčínsku bylo zaznamenáno až 60 mm srážek. Podle radaru se už bouřky objevily také v Pardubickém kraji. Před půl pátou dokonce meteorologická stanice v Ústí nad Labem-Kočkov naměřila náraz větru o rychlosti 83 km/h.

Výstraha ČHMÚ platí pro Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj (Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžkou), Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj. Výstraha je vydána do páteční jedné hodiny ráno.

"Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky," upozornil ČHMÚ. Lidé by si měli dát pozor na padající nebo poletující předměty. Při řízení by měli řidiči snížit rychlost a jet opatrně.

V pátek bude převážně oblačno až zataženo, k večeru budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C, nejvyšší denní teploty 25 aaž 29 °C. V sobotu a v neděli nás čeká jasná až polojasná obloha. Objevit se mohou přeháňky nebo bouřky. V sobotu se nejvyšší denní teploty vyšplhají na 32 °C, v neděli až na 33 °C.