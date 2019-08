Počasí v příštím týdnu: Konec prázdnin, konec léta. V pondělí se ochladí o 15 stupňů.

Meteorologové pro příští týden slibují dramatickou změnu počasí. Školáky tak bude při návratu do lavic doprovázet ochlazení a déšť. Zatímco do neděle budou teploty až 32 °C, v pondělí spadnou na 17 - 22 stupňů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pravděpodobně zažíváme poslední dny, kdy teploty dosahují tropických třicítek. Ještě ve čtvrtek si tak milovníci horkého počasí mohou užívat krásných 32 stupňů, stejnou teplotu slibují meteorologové i na neděli. Počasí v prvním týdnu září Letní počasí však na konci týdne skončí. Už od pondělí by totiž teplota neměla vystoupat nad 22 stupňů Celsia, pouze na východě Česka může být ještě 29 stupňů. Ochlazení bude doprovázet déšť, ojediněle se mohou přidat i bouřky. V dalších dnech příštího týdne bude 17 až 19 stupňů, v noci podle meteorologů klesnou teploty až ke čtrnácti stupňům Celsia. Déšť však dlouho nevydrží, už v průběhu týdne budou srážky postupně ubývat. "Na teploty kolem třicítky už se pravděpodobně nevrátíme, propad teplot ale nebude nikterak dlouhý," prozradila meteoroložka Dagmar Honsová.

Oteplení by podle Honsové mělo dorazit opět na konci příštího týdne. "Okolo 8. září by se ještě měly vrátit teploty okolo 25 stupňů Celsia, výrazně by mělo ubývat také deště," dodává s tím, že podobné počasí vydrží až do konce září. Na typický podzim si tak budeme muset počkat až do října.

To potvrzují také meteorologové z webu Accuweather. Ti ještě během září očekávají teploty až 25 °C. V říjnu a v listopadu pak budou teploty klesat. Velká změna by měla přijít ve druhé polovině listopadu. Do Evropy se z Ruska dostane studený vzduch, který přinese podprůměrné teploty v Praze, Berlíně a ve Varšavě. S ním by mělo přijít sněžení, v nížinách budou srážky většinou smíšené, občas by i tam mohla napadnout souvislá sněhová pokrývka.