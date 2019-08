Výbuch sopky Stromboli v Itálii vyděsil turisty. Láva zapálila lesy v okolí.

Turisty na italském ostrově Stromboli vyděsil ve středu výbuch stejnojmenné sopky. Sloupec popela byl vidět z dálky několika kilometrů a horká láva zapálila stromy v okolí. Exploze byla zřejmě silnější než ta v červenci, při které zemřel turista, stoupající na vrchol.

Sopka vybuchla krátce po poledni a začala do výšky několika metrů chrlit popel i kameny, které padaly do neobydlené oblasti okolo. Láva z vulkánu způsobila lesní požáry, než dotekla do moře. Informovala o tom italská agentura ANSA.

Exploze vyděsila turisty na italském ostrově, kteří sledovali následky i z velké dálky. Letecké záchranné týmy hasily požáry kolem sopky vodou z moře, kterou nabíraly pomocí vaků. Podle hasičů se nikdo nezranil, přestože byla erupce silnější než ta na začátku července, při které zemřel 35letý muž.

"Zrovna jsme byli na sopce Stromboli, když jsme ucítili malé erupce. Když jsme odešli, sopka vybuchla. Teď se znovu objevilo několik malých erupcí a v puse máme kovovou chuť. Čekáme, jestli nebude nutné pomoci s evakuací," uvedla Nicole Bremnerová, turistka z Londýna, na twitteru.

Požár a stoupající sloupec popela byl viditelný i z ostatních ostrovů. "Situace je pod kontrolou, ale pro jistotu jsme aktivovali postupy pro ochranu civilistů," sdělil Marco Giorgianni, starosta ostrova Lipari, který je největším z Eolských ostrovů.