Bouře s přívalovým deštěm potrápila Zlín

Zlín - Vytopené sklepy, vyvrácené či bleskem rozštípnuté stromy, zaplavené komunikace či utopená auta. To je jen stručný účet včerejší bouře, která se prohnala Zlínským krajem. Nejvíce zásahů bylo hlášeno na Zlínsku, kde hasiči vyjeli k 64 případům. Zvláště v době od 18:00 do 19:00 to přímo ve Zlíně vypadalo, jako kdyby se otevřely všechny zdroje vody.

"Na ulici Dlouhá došlo k zatopení podjezdu pod železniční tratí a uvázlo zde jedno osobní vozidlo, které hasiči vyprostili. Dále došlo k vniknutí vody do podzemních garáží nákupního centra Albert v místní části Prštné, k vniknutí vody do zrekonstruovaného objektu obchodního domu PRIOR na náměstí Práce, k vniknutí do prostor restaurace na ulici Zarámi, vniknutí vody do sklepů na ulici Antonínova, třída Tomáše Bati, Podvesná IV, Skalka III, Fabiánka II. K jednom případě profesionální hasiči ze Zlína vyjeli k odstranění stromu rozštíplého bleskem na ulici Růmy," popsal Roman Žemlička z HZS Zlínského kraje. V odstranění stromu jim bránil osobní automobil. Od majitele automobilu se dozvěděli, že blesk nepoškodil jen strom, ale i jeho osobní automobil, který je tak nepojízdný. Hasiči tak pouze nebezpečné místo označili páskou.

V souvislosti s odstraňováním následků včerejší bouřky není zaznamenáno zranění osob.

Z pohledu DSZO byl zásadním problémem zaplavený podjezd pod železniční tratí v Dlouhé ulici a po určitou dobu i jezero vody, která se nakumulovala v Gahurově ulici u zastávek U Zámku. V tomto vodním bazénu uvízl i jeden autobus DSZO na lince 32.

Podjezd byl neprůjezdný zhruba od 18 do 20.15 hodin, což rozvrátilo pravidelnost provozu na trolejbusových linkách 2, 4, 5, 8, 9, 44 i na autobusové lince 33. Dispečeři DSZO nasadili hotovostní autobus a nahrazovali postupně trolejbusy bez nezávislého pohonu vozy s diaselagregátem nebo bateriemi, aby mohly objíždět zaplavený podjezd po objízdné trase přes Benešovo nábřeží,Čepkov a Vodní ulici. Komunikace byly přeplněny vozidly, byla možná jen pomalá jízda. Na dotčených linkách vznikala zpoždění v délce 10 - 50 minut.