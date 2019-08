Počasí v Čechách a na Moravě: Víkend bude teplejší deštivý, ojediněle bouřky. Příští týden teploty až 30 °C.

O víkendu nás čekají spíše přeháňky nebo déšť. Do Česka se vrátí opět bouřky, které by se měly na našem území objevit hned několik dní za sebou. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je můžeme očekávat od soboty až do příštího týdne. Užívat si však budeme vysokých teplot, které by mohly překročit třicítku.

Předposlední víkend prázdnin v Česku ovlivní především teplý vzduch od jihovýchodu. "Počasí u nás koncem tohoto týdne přechodně ovlivní výšková tlaková níže nad severní Itálií," informoval ČHMÚ na svém webu.

Dnešní oblačnost a teploty.

Počasí ke konci týdne

Ve čtvrtek bude polojasno až skoro jasno, na jihovýchodě a východě našeho území převážně oblačno a během dne se objeví ojediněle přeháňky. Nejvyšší denní teploty od 22 do 26 °C, v 1000 m na horách kolem 17 °C.

V pátek bude převážně jasno až polojasno. Čekají nás také příjemné teploty. Přes den se budou pohybovat mezi 22 až 28 °C, na horách od 17 do 21 °C. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C.

Počasí o víkendu

Podobné počasí můžeme očekávat i v sobotu. Zpočátku dne bude skoro jasno až polojasno, během dne se ale postupně začnou objevovat přeháňky. Ojediněle se přes naše území přeženou bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C.

Neděle bude polojasná až oblačná, místy se mohou objevit přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 18 až 14 °C. Přes den se dočkáme vysokých teplot. Vyšplhat by se mohly až na 32 °C.

Počasí v příštím týdnu

Stejné počasí můžeme očekávat i v pondělí. Nejnižší noční teploty budou opět mezi 18 až 14 °C, nejvyšší denní teploty 28 až 32 °C. Obloha bude polojasná až oblačná, místy nás čekají přeháňky nebo bouřky.

V dalších dnech nás podle meteorologů čekají podobné teploty. Od úterý do čtvrtka bude polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou objevit ojediněle přeháňky nebo bouřky. Noční teploty se budou pohybovat od 18 do 13 °C, přes den pak vyšplhají na 27 až 32 °C.