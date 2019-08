Počasí: Českem se prohnaly silné bouřky, které doprovázel vydatný déšť

Na velké části našeho území začalo v úterý odpoledne vydatně pršet, místy může podle Českého hydrometeorologického ústavu spadnout 10 až 30 mm, ojediněle až 50 mm srážek, a to i za velmi krátkou dobu. Meteorologové kvůli tomu vyhlásili výstrahu před vydatným deštěm, ta byla platná až do středečních 3:00, následně by se měla situace pozvolna uklidňovat.

Varování před vydatným deštěm bylo vyhlášeno pro Prahu, Středočeský kraj, téměř celý Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, části Libereckého kraje (Jilemnice, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod), Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, časti Kraje Vysočina (Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou), části Olomouckého kraje (Jeseník, Šumperk, Zábřeh) a Moravskoslezského kraje (Bruntál, Krnov, Rýmařov).

Pro jihovýchod republiky pak také platila výstraha před silnými bouřkami. Stejně jako výstraha před vydatným deštěm skončila tato ve středu ve 3:00.

Meteorologové upozorňují, že v případě silného deště může voda zaplavit i silnice. Řidiči by kvůli riziku aquaplaningu a snížené viditelnosti měli jet opatrně a snížit rychlost auta. Lidé by také neměli vstupovat do zatopených míst nebo proudící vody.

V souvislosti s bouřkami varují odborníci před přívalovým deštěm, který může rozvodnit malé toky či zatopit podchody, sklepy a další. Nárazy větru mohou lámat větve stromů, pozor také na kroupy a blesky.