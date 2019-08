Počasí, výstraha ČHMÚ: Do Česka se vrátí bouřky. Doprovázet je bude silný vítr

Po teplé a slunečné neděli by měly do Česka opět dorazit velmi silné bouřky. Český hydrometeorlogický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu, která platí od nedělní 22. hodiny až do pondělní půlnoci. Upozornění platí zejména pro západní část České republiky.

"Intenzivní bouřky zasáhnou západ a místy i severozápad Čech a částečně se rozšíří i na západ středních Čech," varuje Český hydrometeorlogický ústav. Výstraha platí pro Středočeský, Plzeňský a Ústecký kraj od nedělní desáté hodiny večer až do pondělní půlnoci.

Bouřky bude doprovázet také silný vítr o rychlosti až 30 metrů za sekundu. "Očekává se výskyt velmi silných bouřek s nárazy od 20 do 30 m/s," uvedli meteorlogové.

Silný vítr může lámat větve a vyvracet stromy. Opatrní by měli být zejména lidé, kteří se budou při bouřce pohybovat venku. Hasiči proto připomínají, jak se v takové situaci chovat. "Najděte si rychle vhodný úkryt uvnitř bezpečné budovy nebo v automobilu na bezpečném místě. Opusťte volné plochy, sejděte z vrcholků hor a neschovávejte se pod osamocenými stromy,“ upozorňují.