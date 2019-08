Výhled počasí do konce prázdnin. Jak bude?

Prázdniny jdou do finále, tak jsme se podívali na modely, jaké počasí bude doprovázet zbytek srpna. Zprávy přinášíme příjemné. Zřejmě se nám vyhnou extrémy a bude pohodové pozdní léto. Dostavit by se měla i voda, která je potřeba vůbec nejvíc. Neděle před námi by mohla být nejteplejším dnem do konce léta, tak si ji ještě pořádně užijte u vody. V novém týdnu se potom ochladí a bude kolem 22 °C. Do konce měsíce se očekávají průměrné teploty i srážky. Situaci budeme samozřejmě v dalších článcích upřesňovat. Na konci článku se krátce věnujeme i Středomoří, pokud se teprve chystáte k moři.

V pátek bude polojasno, postupně oblačno, místy přeháňky, na východě ojediněle i bouřky. Teploty 20 až 24 °C. V sobotu bude polojasno až oblačno. Ráno ojediněle mlhy. Teploty 23 až 27 °C. V neděli bude polojasno, od západu během dne skoro zataženo a místy přeháňky, bouřky nebo déšť. Zřejmě jen v Čechách. Teploty 27 až 31 °C. Od pondělí bude nejčastěji oblačno. Přechodně se má přidávat i déšť. Teploty budou nejčastěji mezi 20 až 25 °C, na východě bude zpočátku i tepleji. V dalším období do konce prázdnin se očekává proměnlivé počasí, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 21 až 27 °C podle aktuální povětrnostní situace.

Klidný průběh druhé poloviny léta pokračuje. Místy sice nadále chybí voda, povrchová půdní vrstva se celkově v Česku ale trochu zlepšila. Problémem je obrovský deficit srážek za posledních 5 let. Zpravidla mezi 500 a 900 mm. Střídání vlhčích a sušších období by mělo slibovat nástup vlhka. Zatím se mu ale nechce. Pokud se chystáte k moři, počasí ve Středomoří slibuje teplý konec léta s teplotami kolem 29 °C. Největší výhodou je vyhřáté moře na konci léta. Dny se zkracují, proto je středomořská výheň podstatně snesitelnější než o měsíc a půl dříve.