Počasí: Teploty rozdělily Česko. Moravu sužuje horko, Pražané klepou kosu. Nadále platí výstraha pro Moravu.

Do Česka dorazila studená fronta a rozdělila území na chladné Čechy a horkou Moravu. Zatímco na severu Čech bylo v pondělí pouze okolo 15 stupňů, na Moravě se teploty vyšplhaly na dvojnásobek. Zvlněná studená fronta přechází přes území Česka postupně ze západu k východu. Chladný vzduch v pondělí v Čechách srazil horké letní teploty - nejvyšší se na západě pohybovaly pouze okolo 20 stupňů. Na východě oproti tomu mohly podle meteorologů teploty dosáhout až 32 stupňů. Rozdíly mezi částmi Česka tak byly počátkem týdne extrémní. Mezi Brnem a Prahou se jednalo o rozdíl deseti stupňů, mezi Libereckým a Zlínským krajem činil 13 stupňů, tedy téměř dvojnásobek. Zdroj: Windy.com. Zatímco si Moravané přes den užívali sluníčka, na západě území během celého dne pršelo. Meteorolgovoé však předpověděli, že vpodvečer by měly na východě udeřit bouřky, které mohou být místy silné. Během noci srážky od západu ustanou, na Moravě ale bude pršet i v úterý. Stále by zde ale mělo být minimálně o čtyři stupně tepleji než na západní polovině území.

Výstraha

Přes naše území postupuje dále k východu zvlněná studená fronta. Zejména ve východní polovině území se později odpoledne a večer ojediněle vyskytnou silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami kolem 35 mm, nárazy větru do 25 m/s (do 90 km/h) a kroupami. V kombinaci s vydatnějším deštěm se suma srážek může v tomto období ojediněle pohybovat od 20 do 50 mm.