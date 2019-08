Lidl leták vás levně vybaví do každého počasí

Letošní rok je ve znamení extrémního počasí. Zatímco květen byl nejchladnějším měsícem za posledních 30 let, hned následující měsíc byl nejteplejším měsícem v historii měření. Hned od brzkého jara panovalo velké sucho, ale červenec přinesl přívalové srážky. A co nám připraví srpen? Zatím to podle předpovědi vypadá, že se dočkáme kýženého průměru. Ať tak či tak, s akčním letákem Lidl se nemusíte bát žádného počasí, ať už máte plány jakékoliv – vybaví vás na všechny podmínky a ještě za dobrou cenu.

Grilovat se dá i pod střechou

Jestli bude pro srpnové grilování správné počasí, to zatím s přesností nevíme. Ale vůbec se nemusíte bát, že byste o tyto dobroty přišli. Když si už teď pořídíte kontaktní gril tři v jednom, můžete grilovat kdykoliv. V akčním letáku Lidl jej najdete zlevnění téměř na polovinu své původní ceny, a tak s jeho nákupem získáte gril určený pro použití pod střechou vaší terasy nebo přímo ve vaší kuchyni.

Může vám být zcela fuk, zda prší, fouká nebo svítí slunce. Nemusíte se ani bát obtížného hmyzu, který bývá grilováním často lákán ke zdroji tepla a dokáže znepříjemnit i tu nejlepší barbecue party. Ugrilovat výborné burgery nebo krkovici, steaky či zeleninové delikatesy teď budete moci v každém rozmaru počasí.

Grilovací desky jsou odnímatelné a nepřilnavé s úpravou ILAG, a tak nákupem jednoho přístroje získáte kontaktní gril, panini gril a také stolní gril. Příkon je 2 000 W, což vykouzlí dokonalé steaky, zapečené bagety nebo toasty, pečenou zeleninu či vynikající rybí filety - fantazii se zkrátka meze nekladou.

Příliš velké teplo? Dopřejte si domácí zmrzlinu!

Leták Lidl také nabízí přístroj pro výrobu domácí zmrzliny. Do šedesáti minut budete mít až 1,2 litru zmrzliny přesně podle vašeho přání. Pokud vaše děti doteď odmítaly ovoce, nyní si ho ve formě zmrzliny jistě dopřejí velké množství.

A vy tím pohodlně zabijete dvě mouchy jednou ranou. Dopřejete dětem osvěžení v podobě vynikající zmrzliny, ale také jim dodáte spousty minerálů a vitamínů z čerstvého ovoce, ze kterého zmrzlinu připravíte.

A co třeba výlet, když se počasí vydaří?

Lidl leták na příští týden nabízí spousty výrobků, které využijete pro přichystání dokonalého výletu do přírody, do zoo, k cyklistické výpravě nebo na delší procházku s rodinou či se známými. Zapršelo, a tak se možná podaří najít i nějaké houby.

Aby cestou nebyl hlad, je vhodné připravit sendviče se sendvičovačem z Lidl letáku s příkonem 750 W je nyní v akční nabídce. Má hned 3 vyměnitelné desky, se kterými připravíte sendviče, wafle nebo na kterých ugrilujete maso či vypražíte slaninové plátky. To vše se skvěle hodí nejen k zahnání turistického hladu!

Troufnete si na stanování?

Dobrodružné duše se se svými dětmi nebo kamarády vydají stanovat. Letní měsíce k tomu přímo vybízejí, ať už je počasí jakékoliv. Akční leták Lidl nabízí zatemněný stan pro čtyři osoby, a to zlevněný téměř o čtvrtinu. Každé počasí se díky němu stane vhodným pro stanování, ať už bude srpen horký, chladný, suchý nebo deštivý.