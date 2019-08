Výstraha k počasí na východě Čech a pro Moravu: Bouřky s kroupami, přívalové srážky. Po bouřkách hrozí i lokální povodně

Meteorologové ČHMÚ vydali výstrahu před silnými bouřkami, která platí pro východ Čech, Moravu a Slezsko od pondělního večera. Silné bouřky s kroupami mohou způsobit lokální povodně, zatopené sklepy a další problémy. Situaci může zkomplikovat také silný vítr.

Výstraha před silnými bouřkami platí od pondělních 18 hodin pro Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský kraj a Vysočinu. Výstraha je platná až do úterní jedné hodiny ráno.

"Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek doprovázených přívalovými srážkami kolem 35 milimetrů, nárazy větru do 25 metrů za vteřinu (do 90 km/h) a kroupami. V kombinaci s vydatnějším deštěm se suma srážek může v tomto období ojediněle pohybovat od 20 do 60 milimetrů. Při přechodu fronty krátkodobě výrazně zesílí vítr,“ předpovídají meteorologové na svém webu.