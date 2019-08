Počasí ve středomoří: Další tropické teploty, Itálie, Řecko, Turecko až 40 °C, hrozí požáry. V ČR přijde ochlazení.

Na Evropu se řítí další vysoké teploty. V Itálii, na Balkáně a v Řecku by měly teploty překročit i 40 °C. Výstraha před vysokými teplotami platí až do úterý. Poté do Evropy dorazí studená fronta a teploty klesnou na 30 až 35 °C.

Počasí v Evropě

Po silných bouřkách a tornádech, které se přehnaly přes Lucembursko, Nizozemsko a Francii, čeká Evropu další extrémní počasí. Vlna veder dorazí do Itálie, Řecka a na Balkán.

Neděle bude ještě příjemná. Teploty se budou pohybovat mezi 33 až 35 °C. V pondělí by už měly dosáhnout až 40 °C. Výstraha před vysokými teplotami platí do pondělních večerních hodin. Na některých místech však potrvá až do úterý.

Podle Severe Weather Europe teploty přes 40 °C nejsou v srpnu tak časté. "Významná anomálie je v celé jižní Evropě a zejména na Balkáně – teplejší období o 5 až 8 °C více, než je obvyklé pro polovinu srpna," informoval portál na svém webu.

V úterý by pak měly v Itálii a Řecku teploty klesnout o pár stupňů Celsia. Z Alp se přesune studená fronta směrem na Balkán. Převážně bude jasno až polojasno, teploty mezi 30 až 35 °C. Chorvatsko naopak očekává ve vnitrozemí Dalmácie teploty kolem 40 °C. Ve středu by však měly teploty klesnout až o 10 stupňů Celsia, uvedl deník Jutarnji Vijesti.

Počasí u nás v příštím týdnu

I v Česku se dočkáme o víkendu teplého počasí. V neděli budou nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, na horách kole 21 °C.

V pondělí se počasí v ČR rozdělí na východ a západ. Bude polojasno, od severozápadu zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy by se měly vyskytnout také bouřky. "Nejvyšší denní teploty od 18 °C na západě až po 32 °C na východě a jihovýchodě území," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na webu.

Ochlazení

Déšť a zatažená obloha podle meteorologů vydrží až do konce příštího týdne. Pokud plánujete vyrazit někam na výlet, přibalte si raději deštníky. Zatímco u moře budou teploty hodně přes 30°C, u nás se budou teploty pohybovat mezi 20 až 26 °C přes den, v noci pak klesnou na 18 až 8 °C.