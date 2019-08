Počasí bude proměnlivé, slunce bude střídat déšť a bouřky, příští týden pak ochlazení

Počasí u nás ovlivňuje nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu, po jejím severním okraji postupovala okluzní fronta a částečně zasáhla do počasí u nás. V pátek bude do střední Evropy postupovat od západu další frontální systém, jeho zvlněná studená fronta začne přecházet v noci na sobotu a bude se zvolna posouvat dále k jihovýchodu. V závěru týdne a počátkem příštího týdne k nám po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu pronikne opět velmi teplý vzduch, který ukončí další studená fronta přecházející během pondělí. Za ní se bude od západu rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Další frontální systém by nás měl ovlivňovat ze středy na čtvrtek.

V noci bude jasno až polojasno, především zpočátku ještě přechodně zvětšená oblačnost. K ránu ojediněle mlhy.

Nejnižší noční teploty 14 až 10°C.

Vítr slabý proměnlivý nebo západní do 4 m/s.

V pátek bude jasno až polojasno, později od západu přibývání oblačnosti a ojediněle s možností slabého deště. Ráno ojediněle mlhy.

Nejvyšší denní teploty 27 až 31°C.

V 1000 m n.m. na horách kolem 20°C, na jihozápadě až 24°C.

Vítr slabý proměnlivý, přes den až mírný převážně jižní nebo jihozápadní do 5 m/s.

V sobotu bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno až zataženo a od jihozápadu na většině území s deštěm nebo občasným deštěm, ojediněle, ve východní polovině území místy bouřky. Ráno ojediněle mlhy.

Nejnižší noční teploty 19 až 15°C.

Nejvyšší denní teploty 26 až 30°C, na východě a jihovýchodě až kolem 32°C, v severozápadní polovině Čech jen kolem 24°C, při trvalejších srážkách ještě chladněji.

Vítr slabý, postupně mírný západní až jihozápadní, přechodně severozápadní 2-6 m/s, v bouřkách přechodně zesilující.

V neděli buje jasno až polojasno, zpočátku především na východě až zataženo a doznívající déšť nebo přeháňky. Ráno ojediněle mlhy, zejména v Čechách.

Nejnižší noční teploty 17 až 13°C, v severozápadní polovině Čech až 11°C.

Nejvyšší denní teploty 26 až 30°C.

Vítr slabý proměnlivý, přes den převážně jihozápadní do 4 m/s.

Výhled od pondělí do čtvrtka bude v pondělí zpočátku ještě polojasno, postupně přibývání oblačnosti a občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky, ojediněle i silné. V dalších dnech zpočátku velká oblačnost a místy déšť nebo přeháňky. Postupně ubývání oblačnosti na polojasno, v závěru období opět více oblačnosti i srážek.

Nejnižší noční teploty zpočátku 18 až 14°C, postupně 13 až 8°C.

Nejvyšší denní teploty zpočátku od 21°C na západě, až po 34°C na jihovýchodě, v dalších dnech 19 až 24°C, přechodně, především na jihovýchodě až 27°C.