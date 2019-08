Teplé počasí na jihu Evropy: Tropické teploty v Chorvatsku, čtyřícítky ve Španělsku.

Na vedro se připravuje také Španělsko. Ve čtvrtek bude podle meteorologů 34 °C. Vyšší teploty dorazí o den později. Portál Accuweather očekává v pátek teploty kolem 42 °C a nejhorší situace by měla být ve Valencii. Podobně na tom bude i Alicante a Castellón de la Plana. V sobotu by už teploty měly klesnout, a to na 35 °C.

Počasí v letoviscích ve středozemí