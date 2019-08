Počasí přinese vodu! Do Česka míří frontální vlny

Mohla by to být velmi pozitivní situace pro naši krajinu a přírodu. Podle modelů přejde naši zemi několik frontálních vln a pořádně zaprší. Snad to bude alespoň z části pravda. Musíme modely interpretovat střízlivě, protože střední Evropa na srážky nemá štěstí už pět let. První srážky mohou dorazit už v úterý, zajímavější ale bude středa. Hned ráno může hlavně Čechy přejít první srážkové pásmo. Večer by se pak mohla přidat intenzivní frontální vlna s bouřkami a plošným zalitím krajiny. Rozhraní mezi horkým vzduchem na jihovýchodě a chladnějším na severozápadě je ideální prostředí pro vznik vydatnějších srážek. Vždy mějte na paměti, že se objeví několik míst, kde zaprší minimálně nebo vůbec.

Středeční bouřky mohou být ojediněle silné. Frontální vlny obvykle doprovází silný vítr a vydatné srážky, které mohou lokálně zvednout hladiny potoků a malých řek. Podle modelů by mohlo napršet 20 – 40 mm srážek, ojediněle i víc. Hrůzná představa je, že krajině chybí za posledních 5 let už asi 500 - 900 mm vody. Přitom výpar z krajiny se zvyšující se teplotou stále roste a krajina schne rychleji než dříve. Pro milovníky vysokých teplot je dobrou zprávou, že frontální vlny nevženou do střední Evropy zimu. Teploty budou celý týden mezi 23 až 30 °C, před vlnami v přílivu teplého vzduchu bude v nížinách i lehce přes 30 °C.

Extrémní sucho v naší zemi trochu polevilo. Zůstává v západních Čechách, dále severních Čechách kolem Krkonoš a kolem Klatov. Bez rizika sucha je jižní Morava, kde se vyřádilo několik vln bouřek. Sucho bude podle předpovědi v dalších dnech kolísat, pokud by se opravdu do střední Evropy trefily pořádné frontální vlny, mohlo by výrazně polevit. Vláha je to nejcennější, co můžeme od počasí očekávat. Hlavní frontální vlna by měla jít podle stávajících prognóz hlavně přes Českomoravskou vrchovinu a následně velkou část Moravy a Slezska.

Hlavní frontální vlna ve středu večer. Zdroj: Model ALADIN, Český hydrometeorologický ústav.