Počasí v Chorvatsku: Chorvatsko zasáhly silné bouřky, auta se brodila ulicemi. VIDEO

Části Chorvatska zasáhly v pátek velmi silné bouřky. Extrémní průtrže mračen ochromily například město Pula na Istrii. Srážky tu byly tak intenzivní, že voda zaplavila ulice a auta se jimi musela doslova brodit.

Jak informoval portál istramet, silný déšť v pátek večer doprovodil také silný vítr dosahující rychlostí kolem sta kilometrů v hodině a také krupobití.

Vichřice také na řadě míst způsobila popadání stromů a z přístavů přišly zprávy o menším poškození některých lodí. Vítr také pořádně rozdmýchal hladinu moře, nejvýraznější vlnobití bylo v Pule, kde zároveň přívalový déšť změnil ulice v řeky, kterými se auta musela brodit.

Jak připomíná zpravodajský web Dnevnik, silná bouřka doprovázená větrem zasáhla v pátek také hlavní město Záhřeb. Chorvatský hydrometeorologický ústav (DHMZ) ovšem hlásí, že počasí se umoudřuje a i když by se v částech země mělo blýskat i v sobotu, výstraha před silnými bouřkami a větrem platila jen do sobotního rána. Teploty by měly vystoupat až k 29 stupňům.

Shelf cloud nad Pulou

Příliv v Bibinje

Podobné počasí panovalo na Jadranu na severu Itálie

Sheld cloud nad Rimini