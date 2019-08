Počasí: Víkend se pokazí, v sobotu přijdou i srážky

Brázda nižšího tlaku vzduchu a frontální vlna nad Rakouskem ovlivní počasí u nás. Už v pátek se na jihu objeví místy přeháňky. V sobotu by mělo během dne zapršet na většině území. Půjde o přeháňky nebo občasný déšť, místy i bouřky. Pole srážek bude znovu rozbité a nezaprší na celém území republiky. Nejvíce pršet by mělo v centrální části země. V průběhu soboty se přeháňky rychle vyřádí a večer by mělo ubývat oblačnosti. V neděli se objeví přeháňky jen ojediněle a budou podstatně slabší. Teploty o víkendu vlivem srážek mírně klesnou. V novém týdnu potom teploty vystoupají vzhůru. Nejtepleji bude kolem úterý, v nížinách až 30 °C. Po úterku se mírně ochladí, takže bude pokračovat klidné léto bez extrémů.

Během pátku bude polojasno, oblačno, zejména na jihu místy přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 23 až 27 °C. V sobotu bude oblačno až zataženo, na většině území přeháňky nebo občasný déšť. Místy bouřky. Teploty 20 až 24 °C. V neděli bude oblačno. Ojediněle přeháňky, na horách místy. Teploty 22 až 26 °C. V pondělí bude oblačno až polojasno, během dne místy přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 23 až 27 °C. V úterý bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Teploty 26 až 30 °C. Ve středu by na frontě mělo přeháněk a bouřek ještě přibýt a ochladí se. Teploty 21 až 25 °C, na východě ještě 28 °C.

Takhle nějak má vypadat středoevropské vrcholné léto. Nevýhodou jsou aktuálně lokální srážky, které nechávají spoustu míst suchých. Nicméně srážek má být v dalším období celkem dost, tak snad se dostane na všechny regiony. Pokud vám teploty v Česku nestačí, vydejte se ve druhé polovině prázdnin k moři. Ve Středomoří je nejčastěji 29 až 35 °C a teplota moří se pohybuje mezi 24 až 28 °C. Ideální podmínky. Počasí u nás bude nahrávat tuzemským dovoleným, počítat ale musíte s občasnou sprchou deště a změnami počasí. Teploty budou jako celek ideální.