Počasí v Česku o víkendu: Česko čeká deštivý víkend a teploty okolo 25 °C. Chladněji bude i v příštím týdnu

Česko čeká výrazné ochlazení. Do konce týdne budou nejvyšší teploty kolem 25 °C, v noci mohou klesnout i na 12 °C. Podle meteorologů bychom měli očekávat spíše déšť. Vyskytnout by se také mohly i bouřky, které vydrží až do soboty. Deštivé počasí však potrvá i v následujícím týdnu. Teploty by se ale mohly opět vrátit až k 29 °C.

V příštích dnech nás čeká spíše zatažená obloha a déšť. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) totiž na naše území dorazila studená fronta.

Počasí ke konci týdne

Ve čtvrtek bude převážně polojasno, na severu a severovýchodě místy přeháňky, ojediněle i bouřky.

"Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C, v západní polovině Čech až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C, v 1000 m na horách kolem 19 °C," uvedl ČHMÚ na svém webu.

I v pátek nás čekají přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 17 do 13 °C, přes den bude mezi 23 až 27 °C.

Počasí o víkendu

Ani o víkendu se nedočkáme slunečné oblohy. V sobotu bude převážně oblačno, na většině území déšť. Místy se mohou opět vyskytnout i bouřky. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, v noci bude mezi 17 až 13 °C.

Neděle bude polojasná až oblačná, ojediněle přeháňky. Na horách pak místy déšť. Ráno se mohou objevit také mlhy. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 °C, nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C.