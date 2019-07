Jaké počasí bude na začátku srpna? Mrkněte na výhled

Přinášíme informace o počasí v první řekněme třetině srpna. Většinu z vás výhled příjemně potěší. Bude letní počasí bez větších teplotních extrémů. Teplota bude kolem 25 °C a léto bude jako malované. Česku chybí voda. Takže jak to bude se srážkami? No, vzdušné vlhkosti zůstane ve střední Evropě docela dost, přidá se většinou západní proudění. V součtu by to mělo znamenat přeháňky a místy bouřky na velké části území. To obvykle nestačí, ale aspoň něco. Tlaková výše se zcela suchými dny by byla horší. Kolem šestého srpna bude zřejmě tepleji a teploty se v nížinách dotknou 30 °C. Přichází ideální období na výlety, zahradní posezení, tuzemské dovolené a v nejnižších polohách i koupání.

Jak bude v závěru tohoto týdne? Ve čtvrtek bude polojasno. Během dne i oblačno a ojediněle přeháňky. Zpočátku na východě může doznívat fronta a přeháňky nebo bouřky četnější. Teploty 24 až 28 °C. V pátek bude také polojasno, během dne až oblačno. Ojediněle přeháňky nebo bouřky, na severovýchodě místy. Teploty 23 až 27 °C. Víkend bude o něco chladnější. V sobotu bude oblačno, na většině území přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 21 až 25 °C. Neděle bude podobná, přeháněk zřejmě ubude. Teploty 22 až 26 °C.

V novém týdnu se očekává podobný trend počasí. Bude polojasno, během dne oblačno, místy přeháňky a bouřky. Teploty 22 až 27 °C. V nížinách bude postupně i víc. Taková středoevropská letní pohoda bez extrémů. Smůlou je nedostatek zásob vody v krajině. Nejvíce trpí severozápadní Čechy, severovýchodní Čechy, Strakonicko, Hornomoravský úval a Opavsko. Hezky zalito je na jižní a jihovýchodní Moravě, kde se navíc objevily další silné bouřky v úterý. Situace se suchem by se měla pomalu a neochotně zlepšovat. Problémem lokálních srážek je fakt, že na některých místech nemusí zapršet vůbec.