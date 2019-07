Počasí: ideální letní týden, zpočátku silné bouřky

Ani extrémní vedra, ani chladno. Před námi je týden s letním počasím jako z učebnice. Teploty se budou pohybovat kolem 27 °C. Zpočátku ale musíme počítat se silnými bouřkami. Jejich aktivita vyvrcholí ve středu, kdy se hlavně v Čechách objeví bouřky četné a místy silné. Bouřky jsou lokální záležitost, takže je stále spousta míst, kde nezapršelo. Největším rizikem bouřek v dalších dnech budou přívalové srážky, které mohou rozvodnit malé toky. Výhledy nyní počítají s mírným ochlazením v první třetině srpna, kdy by teploty mohly klesnout do okolí 23 °C. Po výrazných vedrech pro většinu z nás příjemné ochlazení. Uvidíme, jak to bude s vodou. Ta neustále chybí a lokální bouřky zalévají jen část území.

V úterý bude skoro jasno, polojasno, během dne oblačno, místy přeháňky a bouřky, často silné s přívalovými srážkami. Teploty 24 až 28 °C, v nížinách bez bouřek až 31 °C. Ve středu bude polojasno, od západu přibývání oblačnosti, přeháňky a bouřky, častěji v Čechách. Teploty 25 až 29 °C. Ve čtvrtek bude oblačno, hlavně zpočátku přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 22 až 27 °C. Během dne srážek od západu ubude. V pátek bude oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 21 až 26 °C. Víkendovou situaci upřesníme, zřejmě bude v podobném, lehce chladnějším duchu.

Sezóna dovolených ve Středomoří jde do druhé poloviny. Počasí by mělo být horké, dokonce místy udeří vlna veder. Čím jižněji, tím vyšší teploty budou. Mají se zastavit až kolem 45 °C třeba v Tunisku. Klimatická změna a prudké oteplování se neptají a vybírají si celoročně daň kdekoliv. Ideální teploty budou v Chorvatsku, Bulharsku a Španělsku. Teplota moří ve zmíněných destinacích je od 24 do 27 °C. Vlivem extrémní vlny veder může v Tunisku vyskočit až na 31 °C. Neustálé zvyšování teplot bude větší problém, než si většina lidí připouštěla. Okamžitá nouzová rada číslo jedna zní: sázejte listnaté stromy, a to kdekoliv.