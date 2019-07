O víkendu lokálně nebezpečné bouřky! Kde udeří?

Mimořádně horké počasí si vybere další daň. Sice se na několik míst republiky dostane vláha, bude to ale formou nebezpečných bouřek, které budou lokálně silné. Čím vyšší teploty a vlhkost v atmosféře, tím více energie pro bouřky. Vypadá to, že problémem číslo jedna budou lokálně přívalové srážky. Mohlo by dojít ke krátkodobému rozvodnění malých toků, bahnotokům ze suchých polí apod. Kromě přehledu počasí na víkend i další dny jsme připravili přehled, kde mají bouřky nejvíce škodit. Bouřlivý víkend přinese mírné ochlazení. V novém týdnu nás čekají teploty kolem 26 °C. Česko trápí silné sucho. Snad se bouřkám podaří trochu rovnoměrně vyprahlou krajinu zalít.

V sobotu bude skoro jasno, polojasno, během dne oblačno, nejčastěji na jihu a jihovýchodě (a to už i v ranních hodinách) místy přeháňky a bouřky, často i silné s krupobitím nebo přívalovými srážkami. V ranních a dopoledních hodinách by bouřky měly hrozit nejvíce ve Zlínském kraji a celém pohraničí se Slovenskem. Během dne se přesunou i na Českomoravskou vrchovinu a střed republiky obecně. Teploty 27 až 31 °C, během bouřek ochlazení. V noci na neděli se bouřky dostanou i na západ republiky. Půjde tedy celkově o přetočený vír netradičně postupující od jihovýchodu.

V neděli bude oblačno, během dne místy přeháňky a bouřky, ojediněle stále silné. Bouřit bude podle modelů znovu od jihovýchodu přes střed republiky postupně až na západ země. Teploty 27 až 31 °C, během bouřek ochlazení. Určitě se najdou v Česku místa, kde nezaprší vůbec, před tím bohužel varujeme. V novém týdnu bude stále polojasno až oblačno s možností přeháněk a bouřek. Alespoň lokálně tedy bude pršet. Postupně srážek ubude. Teploty budou mezi 23 a 28 °C. Ochlazení nebude velké, příjemné však ano. Během víkendových bouřek zpozorněte hlavně kolem malých potoků, nejvíce ve vrchovinách a horách na hranici se Slovenskem.