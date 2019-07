Počasí v ČR do konce týdne: Vlna veder nepolevuje, teploty odpoledne stoupnou k 36 stupňům.

Pro velkou část republiky stále platí výstraha před vysokými teplotami, odpoledne podle meteorologů teploty překročí 34 °C, v dalších dnech by měla už by teploty neměly stoupat tak vysoko, i tak se ale budou pohybovat kolem tropické třicítky. Bouřky či přeháňky by se měly objevovat jen ojediněle.

Více: Horký tropický týden a bez vláhy.

Počasí ke konci týdne

Čtvrtek bude opravdu horký, meteorologové vydali výstrahu před vysokými teplotami, od poledne se navíc v části republiky výstraha zpřísní, v části Čech by podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mohlo být až 36 °C.

Aktuální výstraha před vysokými teplotami je platná pro všechny kraje vyjma Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského. Od 12:00 je pak vyhlášen vysoký stupeň nebezpečí v Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji a v částech Ústeckého (Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Teplice, Ústí nad Labem, Žatec), Libereckého (Česká Lípa), Královéhradeckého (Hradec Králové, Jičín, Nový Bydžov) a Pardubického kraje (Pardubice, Přelouč). Ve 21:00 pak opět stupeň nebezpečí poklesne.

I v pátek bude podle ČHMÚ horko pokračovat, teploty vystoupají k 29 až 33 °C, na většině území bude jasno až polojasno, na východě území se při zvýšené oblačnosti mohou ojediněle objevit přeháňky a bouřky.

Počasí o víkendu

V sobotu by mělo být jasno až polojasno, při zvýšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout bouřky či přeháňky na celém našem území, uvádí ČHMÚ. Teploty by měly vystoupat k 27 až 31 °C.