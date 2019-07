Počasí: Horký tropický týden a bez vláhy

Výheň vrací úder. V nížinách bude celý týden kolem 34 °C. Srážky se navíc prakticky nevyskytnou vlivem vyššího tlaku vzduchu. Sucho se na území republiky výrazně zhorší. Za mírným ochlazením musíte vyrazit jedině do hor, kde bude kolem 24 °C. Ochlazující budou mimo centra velkých měst i noci. Přece jen se nepatrně prodlužují a ranní minima by měla klesat někam k 17 °C, údolí se dočkají až 14 °C. Bouřky se objeví nejdřív od neděle a budou z tepla. Teploty u nás jsou o několik stupňů vyšší, jak v mnoha středomořských letoviscích. Teploty by mohly lehce klesnout kolem neděle, modely ale nenaznačují zásadnější ochlazení.

Ve čtvrtek bude nejteplejší den týden. Bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 31 až 36 °C, na severovýchodě „jen“ 29 °C. V pátek bude jasno až polojasno. Teploty 29 až 33 °C. V sobotu bude znovu jasno až polojasno. Jen výjimečně přeháňka nebo bouřka. Teploty 29 až 33 °C. V neděli bude skoro jasno, během dne oblačno, místy přeháňky nebo bouřky z tepla. Ojediněle silné. Teploty 28 až 32 °C. V novém týdnu bude podobně jako v neděli horko, ale objevit se mohou přeháňky a bouřky během dne. Situaci upřesníme.

Středomoří je rozpálené, teplota moří kolem 25 °C, sezóna dovolených vrcholí. Pro oblast Středozemního moře je typický vyšší tlak vzduchu v létě, takže prakticky nevzniká oblačnost. Prostředí však příjemně ochlazuje bríza od moře. Mírný vítr vyrovnává rozdíl tlaku mezi mořem a pevninou. Ať už doma nebo na dovolené dodržujte pitný režim a stoupá význam klasické středomořské siesty. Většině z nás to pracovní režim neumožňuje, během velkých veder je však vhodné omezit tělesnou aktivitu mezi 11. a 15. hodinou, kdy vrcholí denní teploty a hlavně aktivita slunce. Nejde jen o dehydrataci, vysoké teploty jsou ale hlavně problém pro srdeční činnost.