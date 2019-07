Počasí v ČR: Vysoké teploty, děti a zvířata v ohrožení. ČHMÚ varuje před tropickým vedrem

Teploty v Česku letí prudce nahoru, už v úterý by měly místy překročit 31 stupňů, zítra by mohlo být dokonce 35 stupňů. Meteorologové kvůli horku vyhlásili výstrahu před vysokými teplotami, ta je platná až do odvolání.

Česko čeká podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) další pořádné vedro, tropická třicítka podle předpovědi padne už v úterý, ve středu pak může být místy i 35 stupňů.

Meteorologové kvůli vedro vyhlásili výstrahu před vysokými teplotami, která v části republiky začíná platit už dnes, v dalších částech pak od zítřejšího poledne.

Ve 13:00 začne platit výstraha v Praze, Středočeském, Plzeňském, Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji.

Další výstraha pak začne platit od středečního poledne ve Středočeském, Jihočeském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském kraji a na Vysočině.

"Doporučuje se omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných autech," uvádí ČHMÚ.