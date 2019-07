Počasí v Česku: Česko zasáhnou silné bouřky. Dorazit by měly i kroupy. Výhled tropického počasí na příští týden.

Do Česka se ženou silné bouřky, které by měly udeřit v sobotu večer. Doprovázet je bude vítr o rychlosti 70 km/h a kroupy. Meteorologové varují také před vysokými teplotami. Na některých místech by měly překročit i 31 °C.

Výstraha k počasí o víkendu

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před silnými bouřkami. Dorazit by měly do Česka v sobotu večer a v noci na neděli. "Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod.," informoval na svém webu ČHMÚ.

Meteorologové varují také před kroupami a blesky. "Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně," dodal ČHMÚ.

Výstraha platí pro Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina (Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Nové Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, Žďár nad Sázavou).

A dočkáme se i tropických teplot. ČHMÚ vydal výstrahu před teplotami, které mohou v sobotu přesáhnout až 31 °C. S horkem však přichází i nebezpečí přehřátí, dehydratace nebo zátěž na lidský organismus. Lidé by také neměli nechávat své děti nebo zvířata na přímém slunci či v zaparkovaných autech.

Vysoké teploty platí pro Hlavní město Praha, části Středočeského, Ústeckého a Jihomoravského kraje.

Počasí v neděli

I v dalších dnech se dočkáme pěkného počasí. V neděli se budou teploty přes den pohybovat od 26 do 30 °C. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C.

Počasí v příštím týdnu

V pondělí se dočkáme podobného počasí. Teploty se opět vyšplhají na 30 °C. V dalších dnech pak budou postupně stoupat. Kolem 31 °C bude v úterý i ve středu, až 33 °C pak hlásí meteorologové pro čtvrtek až sobotu.

Počasí v Evropě

Zatímco o víkendu budou teploty nad 35 °C jen ve vnitrozemí Španělska, na začátku příštího týdne se bude dál oteplovat. Pravděpodobně úterý bude jedním z nejteplejších dnů na jihozápadě Španělska a Francie. Odpolední teploty tu mohou vystoupat ke 40 °C a leckde možná čtyřicítku i překročí. Od pátku by se měly začít teploty zmírňovat a vysoké teploty zřejmě vystřídají silné bouřky na studené frontě.