Počasí v Česku, výhled na příští týden: Bude jak ve skleníku. Předpověď počasí slibuje dusno a horko

Chladnější část července máme za sebou, nyní nastanou tropy a hlavně dusno. Příští týden by kvůli vlhkému vzduchu mohly teploty pocitově vyšplhat až na 37 stupňů. Hrozí i tropické noci. Teplý vzduch začne od příštího týdne pronikat do České republiky od jihozápadu. Vysoký tlak navíc zapříčiní, že bude slunečné počasí. Počasí v příštím týdnu "Od úterý by to v maximech mělo být 33 stupňů, což je teplota, kterou naměříme na teploměrech. Pocitová teplota se bude kvůli vysoké vlhkosti vzduchu šplhat k 37 stupňům," řekla Dagmar Honsová z Meteopressu. Vlkost by měla šplhat k 50 procentům.

Nejhůře to dopadne na obyvatele měst. Dusno se projeví hlavně v nočních hodinách. Městská zástavba do sebe přes den nasaje teplo a v noci jej vyzařuje. Hrozí tak tropické noci. "Tělo si pak nemá moc šanci odpočinout od vysokých teplot," doplnila Honsová. Celý příští týden má být převážně slunečno beze srážek. Bude se tak prohlubovat sucho. Lokální srážky doprovázené bouřkami lze očekávat až koncem týdne.

Z dlouhodobého hlediska to podle Honsové vypadá, že tropické teploty vydrží na území České republiky nejméně do konce července. I přes to ale bude červenec v průměru chladnější, než byl červen.





Počasí dnes a o tomto víkendu

si slunečních paprsků příliš neužijeme, s výjimkou východu a jihovýchodu území, kde bude ráno a dopoledne až polojasno, bude mraků na obloze většinu dne hodně a nasvítí tak jen kolem 3 hodin (na přiložené mapce tmavě modré až šedé odstíny).

Sobota to ovšem vynahradí, slunečné počasí a odpolední teploty kolem 30 °C budou ideální na koupání (v dalších mapkách zítřejší sluneční svit a maximální teploty).