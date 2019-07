Počasí: Teplota na víkend vyskočí na 29 °C

Oteplování v týdnu bude den za dnem pokračovat. Ojediněle se objeví i lokální srážky ve formě přeháněk a bouřek, nebude jich ale moc. Léto s možností koupání se vrací. Zatím to nevypadá na extrémní tropy, jen v nejnižších polohách bude postupně kolem tropické třicítky. Krajině bude enormně chybět voda. Přeháňky a bouřky se sice objeví postupně alespoň na polovině území, to však nestačí. Extrémní sucho se drží Poohří, severovýchodních Čech, Opavska s Ostravskem a Hornomoravského úvalu. Proudění vzduchu se postupně stočí na východní a to bude další suchá rána pro střední Evropu.

V pátek bude oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 23 až 27 °C. V sobotu bude polojasno, během dne hlavně na západě až oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 27 až 31 °C. V neděli bude oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 26 až 30 °C. Od pondělí bude teplota stále ještě lehce stoupat až do rozmezí 28 až 33 °C. Uvidíme, jestli se potvrdí východní proudění. Toho času totiž budou ve Francii extrémní teploty až k 40 °C, takže možná je lepší západní proudění nechat chvíli odmlčené. Bohužel to bude znamenat rychlé prohlubování sucha.

Květen dal naději, jestli se rok 2019 konečně nestočí do vlhčího režimu. Opak je bohužel pravdou. V letních měsících začíná úřadovat extrémní sucho. K zamyšlení je hospodaření v krajině, které se navzdory vysychání krajiny nemění. Alespoň na pozemcích a zahrádkách můžete zkoušet vysadit listnaté stromy. Jejich mikroklimatický efekt je obrovský. Zatímco rozpálené ulice a betonové plochy dosahují v létě teploty 60 °C, pod stromy je příjemné mikroklima kolem 25 °C. Stromy navíc více zadržují vlhkost v krajině a půdě. Jehličnaté lesy, které v Česku zatím přežily kůrovcovou kalamitu, začnou usychat už letos. Je nutné soustředit se při výsadbě na listnáče, jehličnany mohou být maximálně doplněk.