Počasí v Evropě: V Řecku udeří další silné bouřky. Zasáhnou znovu i Chalkidiki

Není to ještě ani týden, co řecký poloostrov Chalkidiki zasáhly silné bouřky, a už se na zemi řítí další. Meteorologové vydali varování na úterý i středu. K bouřkám se má přidat vydatný déšť, silný vítr i kroupy. Podobně je na tom také Itálie. Od nedělního večera se některé regiony potýkají se záplavami a situace by měla pokračovat i v pondělí.

Před pěti dny silné bouřky udeřily na řeckém poloostrově Chalkidiki a zabily šest lidí včetně dvou Čechů. Jednalo se o jednu z nejhorších bouří, kterou poloostrov zažil. Poničené byly také některé domy, pláže i auta.

Lidé se nestačili vzpamatovat ze škod a už se k nim blíží další silné bouřky s kroupami, které by měly dorazit v úterý odpoledne. Národní meteorologická služba (NMH) vydala v pondělí výstrahu pro Západní Makedonii, Střední Makedonii, oblast Epirus a Thesálii, informoval portál eleftherostypos.gr.

V úterý by mohly teploty klesnout až na 24 °C. Ve středu budou bouřky slábnout a opět se vyjasní. Teploty se v dalších dnech vyšplhají až na 30 °C, uvedl AccuWeather.

Počasí v Itálii

Také Itálie se potýká s extrémním počasím. V neděli se severní regiony musely potýkat se silným deštěm a bouřkami, které způsobily i záplavy. Nejhorší situace byla v Turíně, Lombardii a Miláně. V Alpách v nadmořské výšce 2100 – 2300 metrů napadl i sníh.