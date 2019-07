Do Česka se vrátí léto, čekají se třicítky. Předpověď počasí na týden

Milovníci letního počasí se po deštivém a studeném týdnu opět dočkají, meteorologové totiž slibují oteplení. Teploty v průběhu celého týdne porostou a o víkendu by se měly pohybovat kolem tropických třicítek.





Počasí v týdnu

V pondělí bude převážně polojasno, zejména v Čechách pak ojediněle nízká oblačnost nebo mlhy. Během dne ještě meteorologové očekávají při zvětšené oblačnosti místy přeháňky i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách pak kolem 16 stupňů. Slabý proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 m/s.

Také v úterý bude ještě převážně oblačno, na severu Česka pak ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty budou mezi 20 až 24 stupni Celsia. Na jihovýchodě země teplota vystoupá až na 26 stupňů. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Ve středu bude polojasno až oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojediněle přeháňky. Nejvyšší denní teploty budou 21 až 25 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s.

Ve čtvrtek bude podle meteorologů polojasno až oblačno, během dne v Čechách mohou být přeháňky nebo bouřky. Na jihozápadě pak budou srážky častější. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s.

V pátek bude polojasno, zejména v odpoledních a večerních hodinách přechodně až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s v bouřkách přechodně zesílí.

Počasí o víkendu

O víkendu bude polojasno, v odpoledních a večerních hodinách přechodně až oblačno, na horách místy jinde jen ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 °C.

Počasí v následujícím týdnu

I v dalším týdnu by se teploty měly držet okolo třicítky a ve větších městech růst k 35°C.

Předpověď pro Brno.

Počasí v srpnu

Začátkem srpna nás ale opět čeká teplotní propad, druhý srpnový týden by měl být podle ČHMÚ dokonce teplotně podprůměrný.

Celkově se budou teploty až do první srpnové dekády držet relativně v normálu, meteorologové ale mají špatné zprávy ohledně srážek a sucha.

"Z pohledu srážek bude období do konce července srážkově pod normálem pro toto období. O něco více srážek se očekává v první srpnové dekádě. Období od 15. července do 11. srpna by mělo být jako celek srážkově podnormální," uvádí ČHMÚ.