Počasí: Nejdřív léto a tropy, pak v Česku i mrzlo, teď podzim. Extrémní změny budou pokračovat

Letošní léto je samá změna. Zatímco na začátku července se teploty blížily ke 40 stupňům, v tomto týdnu v horských oblastech mrzlo a objevily se "podzimní" mlhy. A podle meteorologů nás velké teplotní skoky čekají i nadále. Už příští víkend mají teploty opět šplhat ke třicítce.

Detailní pohled na ranní mlhu. Pohledem družice MSG. Žlutá barva nám pokryla více míst. Je u vás také mlha? Napište nám na FB.

Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Podle téhle pranostiky by právě mělo končit období dešťů. Jenže realita je prakticky opačná. Až v posledních dnech se do Česka dostaly srážky. I podle meteorologů se počasí vymyká normálu.

Včera znovu pršelo na většině míst ČR. Některá místa však zůstala bez významějších srážek.

"Červenec je extrémně odlišný od toho, co bylo v posledních letech. Teprve v průběhu července přicházela ta největší vedra," sdělil meteorolog Petr Dvořák.

"Ještě 1. července jsme naměřili v Kuchařovicích 38,5 stupně a o deset dní později v horských oblastech na Šumavě -5 stupňů," uvedla meteoroložka Dagmar Honsová.

Právě takové výkyvy teplot jsou prý známkou globálního oteplování. "Tento výraz je mnohými považován za takřka sprostý výraz, ale je to chybný náhled, protože globální oteplování probíhá, my to nazýváme globální změna klimatu," vysvětlil Dvořák.

"Klimatické změny hovoří o tom, že bude docházet k nárůstům extrémního charakteru počasí, což v posledních dnech zažíváme," doplnila Honsová.

Například v Praze v neděli celý den jen s krátkými přestávkami pršelo, už příští týden se mají teploty opět vyšplhat k třiceti stupňům.

"Teplotně nadprůměrné období by mělo být až do prvního srpnového týdne, pak to bude zase klesat," sdělil Dvořák.

I letos je stále podprůměrné množství srážek a podpovrchové vody je málo. "Aby se to doplnilo, muselo by pršet častěji, třeba tři dny nepřetržitě, toho se ale v blízké době nedočkáme," uvedl Dvořák.

Zatímco v České republice jsme tento týden opět vytahovali bundy a mikiny, za polárním kruhem zažívají tropy. Například v úterý naměřili na Aljašce 32 stupňů.