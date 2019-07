Počasí ve světě: Sucho není problém jen v Česku. O vodu budou bojovat národy.

Velkou část České republiky postihlo extrémní sucho. S tím má bojovat novela vodního zákona. Problémy s vodou se ale neobjevují jen v Česku. Celosvětová spotřeba vody od roku roste, hrozí i různé konflikty ve spojitosti s nedostatkem vody.

Organizace spojených národů (OSN) i Evropská unie upozorňují na celosvětově vysokou spotřebu vody a na velký počet lidí, kteří nemají ani základní přístup k pitné vodě. Hrozí nárůst konfliktů, které se mohou vyskytnou i v České republice.

Společné výzkumné centrum při Evropské unii vypracovalo studii, která se zabývá pravděpodobností výskytu konfliktů spojených s vodou. Součástí studie bylo i vytvoření mapy s vyznačením území, kde je vypuknutí konfliktu nejpravděpodobnější.



Co se Evropy týče, pravděpodobnost vzniku kritického konfliktu je vysoká v povodí Dunaje, kam částečně spadá i Česká republika. Tam se mohou konflikty ohledně vody objevit ve východní a jižní části.

"I přes zřejmý pokrok po integraci Evropské unie naše výsledky poukazují na vysokou pravděpodobnost výskytu problémů s vodou v některých oblastech Podunají," popsali autoři studie.

Pravděpodobnost vzniku konfliktů v České republice a okolních zemích:



Podle mapy se mohou podobné situace vyskytnout po celém Slovensku a rovněž po obou stranách hranic s Českou republikou. Celosvětově jsou nejzranitelnější lokality v povodí Nilu, Gangy a Brahmaputry, Indu, Eufratu a Tigridu a Colorada.

"Nedostatek vodních zdrojů může vytvořit nebo zhoršit politické napětí, stabilitu regionů nebo mezilidské vztahy," stojí ve studii. Hlavním důvodem je kromě celkového nedostatku vody i vysoká hustota zalidnění, mocenská nestabilita a vliv klimatu.

Podle aktuální zprávy OSN roste od osmdesátých let využívání vodních zdrojů každý rok asi o jedno procento. Na vině je růst populace, socioekonomický rozvoj a navyšování spotřeby. To se nemá změnit až do roku 2050, přičemž tou dobou by se spotřeba vody zvětšila vzhledem k současným hodnotám asi o 20 až 30 procent.



Asi dvě miliardy lidí nyní žijí v zemích, kde lze očekávat rostoucí napětí kvůli nedostatku vody, a další čtyři miliardy lidí každý rok postihne nejméně měsíc trvající nedostatek vody.

Podle údajů UNICEF a Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo roce 2015 v severní Americe a Evropě 57 milionů lidí, kteří nemají ve svých domovech zavedenou vodu, a 21 milionů lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě, přičemž přímo v Evropě je to 14 milionů lidí. To se sice týká především východní části kontinetu a Kavkazu, problémy se ale objevují i v severní Americe.