Počasí do půlky prázdnin: Jak bude v dalším průběhu července? Oteplí se?

Červenec milovníky horkého léta moc netěší, teploty nedosahují ani dlouhodobého průměru. Přijde změna k teplejšímu počasí, aby se dalo využít i koupání? Podívali jsme se na dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a také na očekávanou cirkulaci vzduchu nad střední Evropou na modelech. Pro teplomily máme dobrou zprávu. Kolem 20. července teplo dorazí. Pravděpodobnost je velká a dokonce by mohlo jít o vlnu veder. Vždycky ale mějte na paměti, že dlouhodobé předpovědi jsou spíše experimentální. Podle vývoje na modelech bude mít chladné počasí tendenci stále útočit od severozápadu, takže přechodná ochlazení budou také.

Jak bude ve zbytku července? Chladný a deštivý víkend kolem 14. července se v novém týdnu vybere. Teploty budou stoupat pozvolna ale trvale. Kolem středy 17. 7. už budou odpolední teploty v rozmezí 22 až 26 °C. O víkendu by mělo být ještě tepleji a ve hře jsou teploty 24 až 29 °C. Po víkendu by se mohly objevit zmíněná vedra s teplotami 28 až 34 °C. V dalším období bude hlavní otázkou, kdy vysoké teploty zarazí studená fronta, a to skutečně nejde přesně ani přibližně stanovit. Podle možných scénářů ale přijde celkově teplý závěr měsíce. Koupání a letní radovánky tak dostanou prostor.

Větším trápením v naší zemi jsou srážky. Aktuální víkend sice srážky přináší a přinese, srážkové pásmo ale bude rozbité a nedostane vodu na všechna místa země. A že jich je s kritickým vývojem sucha opravdu mnoho, plošně přes 50 %. Podle výhledů bude srážek průměrně nebo lehce podprůměrně. Což nestačí. Vysoké teploty na konci měsíce navíc zrychlí výpar. Srážky budou chodit ve formě přeháněk a bouřek, lokálně silných. Plošné vydatné srážky už od května chybí. Extrémní sucho je v celých Čechách kromě Šumavy, na Moravě a ve Slezsku sužuje hlavně Ostravsko a Opavsko.