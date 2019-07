Počasí v Evropě: Bouře na severu Řecka (Chalkidiki) zabily nejméně šest lidí. Zemřeli i dva Češi.

Na region oblíbený mezi turisty udeřil silný déšť, vichřice a krupobití velkou silou. Jak píše britský Daily Mirror , dvojice postarších českých turistů zemřela poté, co vítr převrátil jejich obytný přívěs.

Mezi dalšími oběťmi jsou mimojiné žena z Rumunska a osmiletý chlapec, na které se ve městě Nea Plagia zřítila střecha restaurace. Zemřel také devětatřicetiletý muž a dvouletý chlapec, na jejichž auto spadl strom.

Bouře zranila přes sto lidí, kteří byli odvezeni do nemocnic většinou s menšími zraněními. "Situace je tragická, je to patrné i z případů, které prošly nemocnicí," řekl Athanasios Kaltsas, ředitel nemocnice New Moudania. Záchranáři také předpokládají, že budou ve čtvrtek ráno vyjíždět k dalším zraněným jakmile se vyjasní, informoval portál amna.gr.