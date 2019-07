Počasí v Chorvatsku, Itálii: Jih Evropy bičují silné bouřky. Kdy se počasí u Jadranu zlepší?

V Chorvatsku opět udeřily silné bouřky, které doprovázejí lijáky a krupobití. Některé oblíbené turistické oblasti se potýkají se zaplavenými ulicemi, poničenými domy nebo komplikacemi v dopravě. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami na úterý i středu. Kdy se však počasí u Jadranu konečně zlepší? Připravili jsme podrobný přehled. V posledních dnech si v Chorvatsku lidé krásné počasí moc neužívají. Split, Zadar nebo Rijeku zasáhly silné bouřky. Popadané stromy zranily několik lidí a poničily auta, déšť zase zaplavil sklepy i ulice. Některé obce byly bez proudu. Chorvatský meteorologický ústav vydal výstrahu před bouřkami na úterý pro Split, Rijeku, Knin a Gospić. Nejhorší situace měla být dopoledne, kdy byly srážky četnější a postupně se k nim přidají i bouřky, které by měly ustat až k večeru. Mírnější výstraha platí pro Dubrovník a Záhřeb. Teploty se budou pohybovat mezi 24 až 26 °C. Podobné to bude i ve středu. Bouřky by měly být nejhorší ve Splitu a v Kninu, kde meteorologové varují i před vydatným deštěm. Dalmácii a Istrii zasáhne silný vítr, výstraha platí až do půlnoci. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat na 25 °C. Počasí v Chorvatsku: Kroupy ničily auta Pokud se chystáte do Chorvatska až ve čtvrtek, můžete se radovat. Špatné počasí vystřídají tropické teploty a bude převážně slunečno. Toto počasí by mělo vydržet i v dalších dnech. Nejčastěji bude mezi 28 až 31 °C. Příjemné bude také plavání v moři, které má až 27 stupňů.

Počasí v Itálii S vydatnými dešti i bouřkami se potýká také Itálie. Nejhorší situace byla v Benátsku a v Lombardii. Na některých místech padaly i kroupy o průměru osm centimetrů a poničily auta a střechy, informoval portál meteogiornale.it. V ulicích se opět valila voda a popadaly i stromy. Podle Accuweather Itálii čekají v úterý odpoledne a večer silné bouřky. Výstraha například platí pro Benátky, Neapol nebo Boloňu.

Silný vítr v pondělí udeřil v Benátkách

Kvůli počasí měla problémy obrovská výletní loď Costa Deliziosa, která v neděli málem narazila do mola v Benátkách nedaleko náměstí svatého Marka. Podle společnosti Costa Crociere, která loď vlastní, bouře přišla nečekaně. Kapitán naštěstí manévr zvládl a pokračoval do plánovaného cíle.

Výletní loď těsně minula molo v Benátkách

Od středy se počasí opět vyjasní a vydržet by mělo až do soboty, kdy se opět vrátí déšť i bouřky. Teploty se budou pohybovat od 25 do 28 °C. Po víkendu si pak lidé budou moci užít krásný prosluněný týden s teplotami kolem 30 °C.

Počasí ve Španělsku