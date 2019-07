Počasí: V průběhu týdne se oteplí, zemi trápí extrémní sucho

Severní proudění stahuje do střední Evropy suchý chladný vzduch. Ochlazení bylo citelné a zejména rána budou studená. V průběhu týdne se situace zlepší. Teploty povyskočí řádově o 4 °C nahoru a budou dosahovat letních hodnot. Problémem číslo jedna se v posledních týdnech znovu stalo sucho. Situace se suchou půdou by se navíc měla rychle zhoršovat. V průběhu týdne dorazí slabé přeháňky a bouřky, to ale samozřejmě nestačí. Těžiště sucha je letos v Čechách. Extrémní sucho panuje na většině území Čech. Na Moravě a ve Slezsku je nejhorší stav mezi Ostravou a Opavou. Extrémní sucho je na 55 % území republiky a předpověď procento rychle zhoršuje na 65 % v dalším týdnu.

V úterý bude oblačno až polojasno, spíše ojediněle přeháňky. Teploty 18 až 22 °C. Ve středu bude znovu oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, hlavně na severovýchodě. Teploty 20 až 24 °C. Ve čtvrtek bude polojasno, během dne více oblačnosti a místy přeháňky. Teploty 22 až 26 °C. Směrem k víkendu bude stále podobné počasí, mohlo by se objevit o něco více srážek. Teploty stále jen mírně nad 20 °C. Pozor na velmi studená rána. Nejchladněji bude ve středu. Ranní minima 9 až 5 °C, v údolích i méně. Tradiční horské mrazové kotliny zažijí výrazné mrazy.

Pokud chcete před chladnějším počasím utéct k moři, tak Středomoří je rozpálené do běla. Teploty se prakticky všude pohybují mezi 28 a 36 °C. Horší počasí vás zastihne v Bulharsku, kolem Středozemního moře je ale krásně a horko. Ochlazení je poznat i v Chorvatsku, tam ale situaci vynahradí vlhký vzduch od moře. Právě moře se vyhřála napříč Středomořím na 24 až 27 °C. Krásné dovolené tak nic nebrání. Nejteplejší moře je na Kypru, v Turecku, případně samozřejmě v Egyptě, kde má Rudé moře až 30 °C. Do Česka se zatím tropy nevrátí.