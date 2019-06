Hlad a změny klimatu naženou žraloky k Evropě, varuje odborník

Tragédie na Bahamách, kde tři žraloci tygří roztrhali mladou dívku, otřásla světem. Přestože je to ojedinělý případ, žralok tygří patří mezi nejútočnější druhy a je velmi nebezpečný. Český filmař žraloků Steve Lichtag varuje, že tento druh brázdí i evropská moře. Představuje tak hrozbu i pro turisty v Chorvatsku, na Kypru nebo na Maltě. V budoucnu bychom navíc měli počítat s větším množstvím žraloků u evropských břehů.

"Žralok tygří patří mezi ty nebezpečnější a útočnější druhy žraloků, patří do první pětky. Je to dané nejen jeho náturou, ale také velikostí. Dorůstá pomalu až čtyř metrů, to už je opravdu velký žralok," řekl pro TN.cz filmař žraloků Zdeněk Loveček alias Steve Lichtag.

Na Bahamách žije poměrně četná populace žraloka tygřího, narazit na něj ale můžeme i ve vodách Evropy. "Míříte-li na dovolenou do Chorvatska, na Kypr nebo Maltu, tam všude se mohou vyskytnout. V podstatě tam můžete potkat jakéhokoliv žraloka, i velkého bílého," upozorňuje Lichtag.



"Dokonce ten největší bílý žralok, který byl kdy zaznamenán, byl uloven u Malty. Měřil šest a půl metru. Takže ano, opravdu se může stát, že na dovolené v těchto destinacích potkáte jakéhokoliv žraloka. Je to teda obrovská vzácnost, ale není to vyloučené," řekl Lichtag.

Měli bychom si podle něj dokonce zvykat na rostoucí počet žraloků v našich končinách.tvrdí filmař žraloků.