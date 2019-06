Taťána Míková: Pokud nic neuděláme, za 50 let tu bude počasí podobné severu Sahary (Video)

Česká republika právě zažívá vlnu horkých dnů. Jak mohou souviset dnešní vysoké teploty se změnou klimatu? A měli bychom myslet na to, co bude s klimatem za třicet let, nebo je to zbytečná starost, jak prohlásil premiér Andrej Babiš? S meteoroložkou Taťánou Míkovou z České televize se o klimatu bavil Tomáš Pancíř.

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/kBU/ulzVfP9I-tatana-mikova-pokud-nic-neudelame-za-50-let-tu-bude-pocasi-pod.jpg" />

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Radiožurnál